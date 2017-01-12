Samsung Galaxy X katlanabilir akıllı telefonun 2018 yılının ilk yarısında çıkacağı raporlarda yer aldı..

Ortaya çıkan bir rapor telefonun piyasaya ne zaman çıkacağı ile ilgili. Bununla birlikte Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy X katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili ayrıntılar da gelmeye başladı.. Business Korea tarafından hazırlanan yeni rapora göre Samsung, Galaxy X katlanabilir akıllı telefonunu gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürecek. Şirketin bu yıl Galaxy X prototipi sunabileceği ayrıntılarına da raporda yer verildi.

5 inç ekrana sahip telefon 7 inçlik bir tablet boyuna dönüşebilecek!

Söylentilere göre katlanabilir telefon 5 inçlik iken 7 inç ekrana dönüştürülebilecek. Fakat Samsung bu teknolojide çalışacak tek akıllı telefon üreticisi değil. Görünüşe göre Apple'da böyle bir telefon tasarımları için patent aldı ve piyasada ilk katlanabilir telefonu üretmek için Güney Koreli dev ile mücadele edebilir.

Peki siz katlanabilir telefonlar için ne düşünüyorsunuz?