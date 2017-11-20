Akıllı telefon eğilimi yıllar içinde büyük ölçüde değişti. Samsung W2018 kapaklı telefon, 1 Aralık'ta satışa sunulacak.

Söyleniyor ki, flip telefonların, amiral gemisi W2018 flip telefonunda çalışan Samsung'un trendiyle geri gelme ihtimali var. TENAA'ya Mayıs ayında başlayıp Temmuz ayında canlı görüntülerde çıkan Samsung W2018 nihayet resmi olarak görmek üzereyiz.

Kapaklı telefon 1 Aralık'ta Çin'de yapılacak bir etkinlikte ilan edilecek. Bir poster, Xiamen Spor Merkezi'nde, bir dizi Çinli A-liste şöhretinin varlığı ile lüks telefonun tanıtımını yapacaklarını ortaya koyuyor. Etkinlik ile W serisinin 10. yıldönümünü kutlayacak. Samsung W2018, büyük olasılıkla selefi olarak Çin'e özel kalacak.

Daha önceki söylentilere göre, her iki ekran Full HD çözünürlüğü ile çapraz olarak 4.2 olacak. 12 MP sensörlü, ve 5 MP'lik bir kamerası olacak.