Samsung, yeni 5,100mAh pilinin birçok akıllı telefonun tam iki katı kadar şarj sağlayabileceğini iddia ediyor.

Samsung'un hızlı sarj özelliğine sahip 5100 mAh'lik kapasiteli harici batarya çözümüyle Galaxy S8 akıllı telefonlar kullanıcıları memnun edecek. Samsung, 5100mAh batarya ile yeni bir 'Hızlı Şarj Taşınabilir Pil Paketi'ni başlattı. Birçok güç bankasının aksine Samsung taşınabilir pil paketiye geliyor.

Samsung bugün itibariyle yeni amiral gemisi modelleriyle uyumlu harici batarya çözümünü satışa koydu. İlk olarak ABD'de satışa başlayan yeni çözüm yakın zamanda global olarak piyasalarda olacak.

Yedek piller aracılığıyla kullanıcılar artık telefonlarından daha iyi bir deneyim alacak. Bununla birlikte Galaxy S8 serisi sizi yarı yolda bırakmamış olacak. Samsung'un hazırlamış olduğu harici batarya çözümü tüm yeni akıllı telefonların yüzde 0'dan 100'e 2 defa tam olarak şarj etme kapasitesini işaret ediyor. Samsung, son akıllı telefonların çoğunda iki tam şarj sunmak için yeterli olduğunu söyledi.

Pil, USB-C ve düzenli USB desteği ile birlikte gelir; pil takımı şarj etmek için kullanılır. Pil, dolaşımlı şarj özelliğine sahip olduğundan, paket telefon şarj olurken aynı anda şarj edilebilir ve Samsung Hızlı Şarj uyumlu cihazlar, diğer cihazlardan 1.5 kat daha hızlı şarj edebilir. Samsung'a göre, hızlı şarj desteğine sahip olmayan aygıtlar 2A hızına kadar şarj edecek.

LED güç göstergesine sahip olan aksesuar ile kalan sarj miktarını da hızlı bir şekilde öğrenmeniz mümkün. Lacivert ve gümüş renk seçenekleri bulunan cihaz kolay taşınması adına ipi de kutusunda kullanıcılara sunuyor. Samsung'un hızlı şarj çözümü sunan ürünün fiyatı yurtdışında 59 dolarlık bir etikete satılıyor.

Peki siz Galaxy S8 serisi için hazırlanmış harici batarya çözümü için ne düşünüyorsunuz?