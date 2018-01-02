Samsung, Galaxy Note 8 pil sorunlarını kabul etmesiyle beraber konuyla ilgili açıklama yaptı...

Samsung Galaxy Note 8 kullanıcılaı, Samsung forumlarında bataryanın tamamen boşaldığında cihazın kapandığını ve açılmadığını bildirdiler. Kullanıcılar cihazı şarja taktıktan sonra bile açamadıklarından dolayı şikayet ediyorlar. Sorunun kesin sebebi bilinmiyor, Samsung yalnızca birkaç birimle sınırlı olduğunu söyleyerek sorunu onayladı.

En çok etkilenen modeller, büyük ihtimalle Snapdragon destekli birimler oldu çünkü raporların çoğu ABD operatörlerinin sattığı modellerden geliyor. Konu donanım veya yazılımla ilgili olsada Samsung'un etkilenen müşterilere yenisini teklif etiği söyleniyor.

Şirket soruna neden olan şeyleri henüz tam olarak açıklamadı. Sayı azda olsa Samsung Galaxy S8 kullanıcıları da benzer bir sorunla karşı karıya ve bu raporlar çokta güvenilir değil. Samsung'un bildirisi belirsiz ve sorunun sebebi hakkında herhangi bir ayrıntı sunmuyor.

Şirket yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Samsung bu tür tüm raporları ciddiye alıyor, yalnızca şarj sorunuyla bağlantılı olabilecek çok az sayıda müşteri şikayeti aldık ve maalesef konuyla ilgili daha fazla yorum yapamayız.



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