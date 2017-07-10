Samsung, Bixby'nin T-Mobile Galaxy S8 ve S8 + uygulamalarında yeniden eşleme uygulamaları engelledi.

Samsung, geliştiricilerin Galaxy S8 ve S8 +' de Bixby özel düğmesini kişisel dijital asistandan başka herhangi bir şey için kullanılmasını istemiyor gibi görünüyor .

Her iki amiral gemisi piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra, birkaç geliştirici akıllı telefon sahiplerinin diğer kullanımlar için Bixby düğmesini yeniden eşleştirmesine izin verecek ücretsiz Android uygulamaları piyasaya sürdü. Dolayısıyla Samsung bu durumdan rahatsız.

Görünen o ki, Samsung Galaxy S8 ve S8 + için bu Bixby uygulamalarını engellemek istiyor. Bunun bir yolunu buldu ve T-Mobile'ın resmi kanalları aracılığıyla satın alınan telefonları etkiliyor. Birkaç gün önce, T-Mobile'ın Haziran güvenlik düzeltme ekini ve bazı küçük düzeltmeleri ekleyen Galaxy S8 ve S8 + için yeni bir güncelleme sunduğunu bildirdik. Ancak, taşıyıcının resmi değişiklik günlüğünden çıkardığı şey, güncellemenin Bixby yeniden eşleştirme uygulamalarını engelleyeceği gerçeğidir.

İyi haber, geliştiriciler bir geçici çözüm bulmak için kolları sıvadı. Bulmazlarsa telefonunuzda Bixby tuşu işe yaramaz düğme olarak kalacaktır.