Samsung, rakibi Apple'ı geçmek için herşeyi deniyor. Bununla birlikte Samsung, Apple'ı üzecek yeni bir tablet kararı aldı.

ICD'nin yayınlamış olduğu yeni rapora göre 2017'nin ilk çeyreği için tablet piyasasının durumu biraz ilginç. Bu bölgelerde tablet piyasası geçen yıla göre yüzde 17 oranında küçülme göstermiş. Android tablet satışlarındaki iyileşmeyle birlikte toplamda 7,1 milyon adet ürün satılmış.

Samsung, tablet piyasasında büyümekle yetinmedi öyleki Koreli teknoloji devi yılın ilk çeyreğinde Batı Avrupa'da iPad'i ikinci sıraya göndermeyi başardı. Samsung, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık büyüme oranlarını paylaşmıştı. Söz konusu verilere göre yılın ilk çeyreğinde sadece 1.89 milyon tablet sattı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı sadece 1.6 milyondu. Şirket hali hazırda Batı Avrupa'da yükselişini sürdürüyor. Piyasanın yüzde 26.5'ini elinde bulunduran Samsung, yıllara göre yüzde 17 büyüme kazanmış durumda.

Apple ise düşüş yapşamış. Aynı zaman aralığında 1.54 milyon iPad satan Apple geçen seneye göre düşüş yaşadı. Geçtiğimiz yıl aynı aralıkda bu sayı 1.74 milyondu. Apple'ın imzasını taşıyan iPad cihazlar hali hazırda Batı Avrupa'da tablet piyasasının yüzde 21.7'lik payına sahip olup geçen yıla oranla bakıldığı zaman yüzde 11.5 düşüş yaşamış.

Peki sizin tablet tercihiniz hangisi?