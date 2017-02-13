Samsung, güya yanlışlıkla Galaxy S8 Plus'ı ortaya çıkardı. Samsung'un Hindistan sitesinin destek sayfasında Galaxy S8 Plus göründü. Peki nasıl mı?

Önümüzdeki ay tantılması beklenen Galaxy S8 Plus, yanlışlıkla sitede göründü. Hindistan sitesinin destek sayfasında yanlışlıkla Galaxy S8 Plus ortaya çıktı. Teknoloji devi böyle bir hatayı nasıl yapıyorsa artık. Biz pek inanmadık yanlışlıkla ortaya çıkardıklarına. Samsung Destek sayfasında ortaya çıkan Galaxy S8 Plus’ın model kodu da bununla birlikte ortaya çıktı.

Kaynak ayrıntılarına göre SM-G955FD modelli Galaxy S8 Plus modelinde çift SIM kart modeli yer alacak. Normal olanı SM-G955F koduna sahip. Bunlar resmi kaynaklara göre birde resmi olmayan kaynakların ortaya koyduklarına göre cihaz gücünü Samsung Exynos 8895'ten alacak olup 4GB/6GB RAM ile gelecek.

64 GB depolama alanının yanısıra MicroSD kart desteğiyle gelmesi muhtemel olan cihazın parmak izi okuyucusu ce USB Type-C portu bulundurması bekleniyor. QHD yani 2K olarak ayarlanacak olan ekran SUPER AMOLED ekrana sahip olacak. 6.2 inç büyüklüğünde gelmesi beklenen telefon bu büyüklüğe rağmen tercih edilebilir. Yani büyüyen telefon modası devam edecek gibi görünüyor öyle ki daha büyük.

Muhtemel Galaxy S8 Plus özelliklerini nasıl buldunuz?