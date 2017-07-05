Güney Koreli teknoloji devi birkez daha Asya'da 2017yılının en iyi markası ünvanını almayı başardı.

Asya'da her yıl gerçekleştirilen büyük çaplı bir anket çalışmasından sonra Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2017 yılının en iyi markası olma ünvanını aldı. Geleneği bozmayan Samsung 2017 yılının da en iyi marka ünvanını aldı. Böylelikle üst üste 6. kez bu ödülün sahibi olmuş oldu.

Güney Kore Samsung, bin marka arasından 2017 yılının en iyisi seçildi. Araştırma şirketleri olan Nelson ve Campaign Asia-Pacific tarafındansunulan zirvede yer alan bin markayı ortaya koyan listede 12 ülkeden 6 binden fazla tüketici anketteki yerini alıyor.

Samsung'un bu ödülü almasındanki en büyük sebep olarak Note 7 faciasında ince düşünmeleri gösterildi. Tehlikeli bir bomba haline gelen telefonu olan Galaxy Note 7 modeli için oldukça hızlı ve saydam hareket ettiği bununla birlikte bu sorunla en iyi şekilde baş etmesi ödülü almasında etkili oldu.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinde yaşadığı başarılı çıkışlar da elbette göz ardı edilemezdi. ABD merkezli Apple ise listenin ikinci konumunda yer aldı ve ardından Sony ve Nestle'nin bu listede yer aldığını görüyoruz. İlk üç teknoloji devlerinin elinde kalmış.

Peki siz Samsung'un 6 yıldır aralıksız en iyi marka ünvanı alması hakkında ne düşünüyorsunuz?