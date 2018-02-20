Samsung, İzlandalı besteci Petur Jonsson'la ortaklık kurdu. Yeni ortaklık, yepyeni bir "Over the Horizon" zil sesi sunmak.

Geçen yıl Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için tasarlanan varsayılan zil sesi tonunu yenilemek için şarkıcı Jacob Collier ile ortak çalıştı Samsung, yeni sesi açığa çıkaran bir video da yayınladı.

Samsung üzerinde Horizon zil Üzeri tamamen yeni sunmak İzlandalı besteci ve yapımcı Petur Jonsson ile ortaklığa girdi. Horizon Aşırı Varsayılan zil sesini Galaxy cihazlarında sunma eğilimi 2011'de yeniden oluşturuldu ve her nesil altı notlu yivin kendi lezzetini taşıyor. Ancak bu yıl Güney Kore devi Jonsson'u ikonik melodinin bestecisi olarak seçti.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 +' un yeni varsayılan zil sesi, sizi bekleten tek bir piyanonun yumuşak tonlarıyla karşılıyor, ancak diğer aletler yavaş yavaş ses seviyesini yükseltmek için ortaya çıkıyor. "Şık katmanlı aletler, Jonsson'un minimalist düzenlemesi sizi atmosferik bir keşif yolculuğuna çıkarıyor: Parça tek bir piyanonun yumuşak tonlarıyla başlıyor ve ek teçhizat kademeli bir şekilde tanıtıldığında, eritilmeden önce bir tepe noktasına yükseliyor," Şirket yeni gelişimi anlatan bir basın notu yazdı.

Samsung, yeni nesil Galaxy serisi modelleri için hazırladıklarına bir göz atmak için bir video yayımladı. Yaklaşık dört dakikalık video, Over the Horizon zil sesi tonlarını arka planda çalar ve puslu dağlar, engebeli uçurumlar, dereler ve karla örtülü tepeler gibi Norveç'teki doğa manzaraları da dahil olmak üzere birkaç büyüleyici grafik gösterir.