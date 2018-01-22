Samsung Yeni SSD Ailesiniin Lansmanını Yaptı!Güney Koreli teknoloji devi 860 EVO SSD ailesini resmen duyurdu...

Teknoloji devi Samsung özellikle performans tutkunlarına hitap eden güncel 860 EVO SSD modellerini paylaştı. Söz konusu ailenin bütün üyeleri; 7 milimetre ve 2.5-inç, mSATA ve SATA 6 Gbps mimarisine sahip olacak.

860 EVO SSD ailesinin üyeleri; 250 GB, 500 GB, 1TB, 2 TB ve 4 TB'lık saklama alanları bulunuyor.

Modellerin veri transferi hızı 550 MB/s ve ardışık hızı 520 MB/s seviyesinde konumlanacak. 4K rastgele okuma ve yazma hızında ise 97,000 IOPS 4K ve 88,000 IOPS olarak belirlenmiş. Samsung 860 EVO'ya ise 5 yıllık garanti veriyor. Yeni model ailesi, öncüsü 850 EVO'ya göre 8 kat daha fazla hız vadediyor.

Ailenin, 2018 yılının Mart ayına kadar kullanıcılarla buluşması bekleniyor.