Samsung Yeni SSD Ailesinin Lansmanını Yaptı!

Samsung Yeni SSD Ailesiniin Lansmanını Yaptı!Güney Koreli teknoloji devi 860 EVO SSD ailesini resmen duyurdu...

22 Ocak 2018 23:54 Donanım

Teknoloji devi Samsung özellikle performans tutkunlarına hitap eden güncel 860 EVO SSD modellerini paylaştı. Söz konusu ailenin bütün üyeleri; 7 milimetre ve 2.5-inç, mSATA ve SATA 6 Gbps mimarisine sahip olacak.

860 EVO SSD ailesinin üyeleri; 250 GB, 500 GB, 1TB, 2 TB ve 4 TB'lık saklama alanları bulunuyor.

Modellerin veri transferi hızı 550 MB/s ve ardışık hızı 520 MB/s seviyesinde konumlanacak. 4K rastgele okuma ve yazma hızında ise 97,000 IOPS 4K ve 88,000 IOPS olarak belirlenmiş. Samsung 860 EVO'ya ise 5 yıllık garanti veriyor. Yeni model ailesi, öncüsü 850 EVO'ya göre 8 kat daha fazla hız vadediyor.

Ailenin, 2018 yılının Mart ayına kadar kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

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Dilay Okay
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