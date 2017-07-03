OLED ekranlar düz bir ekran teknolojisine sahip olduğu için telefonların tasarımının daha güzel olması için kullanılıyor. Görünen o ki Samsung, yatırımı kesmek istemiyor.

Neden Samsung dünyanın en büyük OLED fabrikasını inşa ediyor?

Etnews tarafından hazırlanan bir rapora göre, Samsung dünyanın en büyük OLED fabrikasını kurmaya hazırlanıyor. "A5" olarak adlandırılan yeni tesis, Güney Kore'nin Güney Chungcheong Eyaletindeki iki binadan oluşacak.

A3 tesisinde (Güney Kore'deki mevcut en büyük OLED tesisi) yaklaşık yüzde 30'luk bir sıçrayış olan The Investor, "Altıncı ayda yeni nesil OLED panellerinin 180.000 ila 270.000 birimi" nin açılacağını belirtti.

Yatırımcı, bu bilginin bir endüstri kaynağından gizlilik koşuluyla sağlandığını ve binayı inşa etmek için iki trilyon won'a (yaklaşık 1,75 milyar dolar) mal olabileceğini belirtti. Ekipman maliyetleri firmanın 4 ila 14 milyar dolar arasında bir geri dönüş yapabileceğini öne sürdü. Tesis işlemleri 2019'da başlayacak.

Bu sadece şu an için bir söylenti olmasına rağmen Samsung'un OLED çıktısını artırmanın yollarını arıyor olması büyük ihtimal. Geçen yıl, raporlar, yaklaşık 6,8 milyar dolarlık AMOLED ekranına yatırım yapacağı ortaya çıktı. Yeni bir fabrika kesinlikle Samsung'un daha fazla panel kurmasına yardımcı olur.

Peki siz OLED ekran teknolojisini nasıl buluyorsunuz?