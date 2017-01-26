Samsung, yapay zeka için Google ile çalışacak!

Yapay zeka geliştirme tutkusu Teknolojinin en eski tarihlerinden bu yana istenen birşey. Siri ile tanıştığımızda herkes onu çok sevmiş kişisel asistan ile hayatlarının kolaylaştığını dile getirmişti. İlk makineler çıktığı gündne bu yana insanoğlu kendisi gibi düşünen yorum yapabilen makineler üretme hayali içindeydi her zaman..

Sesli asistanlar, icat, kuşkusuz sesli asistanlar birçok işlevi yerine getirmek amacıyla donatılmış hoş özelliklere sahip. Ama elbette bunların hepsi yine de hayalizim dışında kalmış gibi. İnsanoğlu daha fazlasını hayal ediyor ancak bunlar hayallerimizin gerisinde kalmış durumda. Sesli asistanlardan sanırım fazla şey istiyoruz.

Samsung ise yapay zeka için Google ile beraber çalışmak istediğini belirtti. Galaxy S8 için büyük bir çalışma sürdüren Samsung, büyük bir titizlikle çalışıyor. Özellikle rakip firmaların yeni akıllı telefonlar için Google ve Amazon ile yaptığı anlaşmalar gün yüzüne çıkmaya başladı. Samsung, anlaşılan o firmalardan geri kalmak istemiyor. Çareyi Google ile çalışmakta bulan Samsung'un nasıl bir asistan ile karşımıza çıkacağı şimdiden merak konusu.

İki büyük teknoloji devi Google ve Samsung'un bir araya gelmesinden sizce nasıl bir iş çıkar?