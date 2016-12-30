Samsung Ve Apple Yeniden Karşı Karşıya!

Samsung tarafından geliştirilen uygulamalar iOS işletim sistemleri için oluşturulmuş AppStore üzerinden de yayınlanırken bugüne kadar özellikle uygulamaların geliştirilmesi sonrasında sık sık bu iki marka karşı karşıya geldi. Benzer bir örnek yeniden yaşanırken Samsung mobil ödeme sistemi Samsung Pay, App Store politikaları nedeniyle yayından kaldırıldı.

App Store’den Çekildi!

Konu ile ilgili yaşanan gelişmeler oldukça dikkat çekerken özellikle gündemde yer alan haberlerde Apple tarafından uygulamanın yayınına alınmaması için bir açıklama ve sebep dahi belirtilmediği öne sürüldü. Öyle ki Apple, App Store üzerinde yayınlamama kararı aldığı uygulamalar için öncelikli olarak mağaza kurallarını öne sürerek hangi şartların sağlanması gerektiğini belirtiyordu. Fakat Samsung için böyle bir durum yaşanmadığı gibi güncelleme sonrasında uygulama yayından kaldırıldı.

Samsung Android’e Yöneldi!

Ödeme mobil ödeme sistemleri konusunda da rekabet içerisinde olan Apple ve Samsung'un bu konuda karşı karşıya gelmesi teknoloji dünyasında dikkat çekti. Fakat Apple uygulamaların kullanıma sunulması noktasında her ne kadar destek vermese de Samsung, bu konuda iddiasından vazgeçmiş değil. Üstelik öğrenilen bilgilere göre Samsung, Apple ile uygulama konusunda inatlaşmak yerine Android işletim sisteminin daha da geliştirilmesi adına çalışmalara başladı.