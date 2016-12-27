Samsung'un Katlanabilir Telefonu Sızdırıldı!

Katlanabilir telefonların önümüzdeki yıllarda piyasaya sunulması beklense de bu konuda firmalar tarafından şu ana kadar somut bir adımı atılabilmiş değil. Üstelik herhangi bir açıklama dahi yapılmadığından dolayı tüm çalışmalar gizli bir şekilde sürdürülerek gündemden uzak tutuluyor. Katlanabilir telefonlar konusunda uzun zamandan beri gündemde yer almayı başaran Samsung için ise önemli bir sızdırma yapıldı.

Telefon Sızdırıldı!

Katlanabilir akıllı telefon konusunda ilk gerçek prototipinin olduğu iddia edilen fotoğraf, teknoloji dünyasında büyük bir ses getirdi. Yapılan paylaşımlarda telefonun katlanabilir modelin cep telefonlarının çok daha değişik bir tasarımın olduğu görülürken telefonun alt ve üst kısımlarından katlanarak çok küçük bir hale getirilebileceği ve böylece kolay bir kullanım sağlayabileceği görülüyor.

2 ana parçadan oluşan telefon özel bölümleri sayesinde katlanma konusunda herhangi bir sorun yaşanmazken yapılan paylaşım ve sızdırmalarda kıvrılmayan telefonun katlanarak kapatılabilidiği belirtiliyor. Telefon için yapılan paylaşımlarda çok fazla detay verilmese de Samsung'un bu prototip üzerinden çok farklı gelişmelere yer verebileceği tahmin ediyor. Bu açıdan şu anda paylaşılan görüntülerin telefonun son hali olacağını söylemek zor. 2017 yılı içerisinde Samsung tarafından bu konuda bir tanıtımının yapılması uzun zamandan beri konuşulduğu gibi yeni sızdırmalar ile birlikte katlanabilir telefon iddiaları artık çok daha gerçekçi görünüyor.