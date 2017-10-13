Samsung Türkiye, Samsung TV alanlara Galaxy S8 hediye edecek. İşte detaylar...

Samsung Türkiye, 13-31 Ekim tarihleri arasında Samsung satış noktalarına gelen ziyaretçilerine büyük ekran UHD Samsung TV'lere küçük fiyatlarla sahip olacaklarını duyurdu.

Samsung Büyük TV Günleri'ne özel olarak tüketicilere sunulan ve stoklarla sınırlı olan fırsatlardan faydalanmak için isteyenlerin Ekim ayı sonuna kadar kampanya kapsamında olan satış noktarını ziyaret etmesi gerekli.

Ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine özel olarak başlatılan QLED TV Günleri kapsamında Samsung QLED TV serisinin; 75Q8C, 75Q7F, 65Q8C, 65Q7F ve 65Q7C modellerinden birisini satın alanlara Galaxy S8 telefon hediyesi fırsatı da Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.

Full HD TV’lere göre dört kat daha fazla detay sunan Samsung UHD TV’ler, gerçeğe yakın renk ve HDR Premium ile gelen parlaklıkla öne çıkıyor.



Siz Samsung'un kampanyasını beğendiniz mi?