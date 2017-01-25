Samsung, Türkçe video ile Note 7 açıklaması yaptı!

Hatırlayacağınız üzere Samsung, Galaxy Note 7 serisinde başarılı sonuçlar beklerken ne yazık ki bir şansızlık yaşadı. Hakkında bugüne kadar birçok şey yazıldı çizildi. Tüm bunları sizlerle paylaştık. Samsung'un imajını zedeleyen Galaxy Note 7 faciası ile ilgili Samsung'tan uzun bir süredir açıklama bekleniyordu. Yetkililer soruşturmayı yaptıktan sonra açıklayacaklarını bildirmişti.

Note 7 soruşturması nihayet tamamlandı. Uçaklara alınmayan özel kutularda gönderilen patlayıcı olarak nitelendirilen Galaxy Note 7 telefonu öyle ki tehlikeli bir patlayıcı olarak GTA 5'e konu olmuştu. Samsung, tüm bunlara tepkisini göstermekten geri kalmamıştı.

Daha önce pil sorunuyla ilgili olduğu belirtilmişti ancak detaylı bir sonuç paylaşılmamıştı. Galaxy Note 7'nin soruştuması sonucunda 8 aşamalı pil güvenlik kontrolü başta olmak üzere Samsung'un yeni kontrol mekanizmalarını hayata geçirerek daha da geliştirdiği cihaz test süreci hakkında detaylı bilgileri burada sizlerle paylaşmıştık.

Aradan geçen kısa bir süre içerisinde Samsung Türkiye, Youtube kanalında bugün yeni bir video paylaşıldı. Bununla birlikte Samsung Türkiye'nin YouTube kanalında 'Kaliteden asla ödün vermeyiz' başlıklı bir video yer aldı.

Samsung, hazırlamış olduğu videoyla Samsung'un yeni geliştirmiş oduğu 8 aşamalı pil güvenlik kontrolünü detaylı bir şekilde anlatıyor olup Note 7 patlama sorunu hakkında bilgi veriyor. Anlaşılan Note 7 faciasından Samsung, iyi bir ders çıkarmış.

İşte Samsung'un yayınladığı o video: