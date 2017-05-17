Samsung tarafından yapılan resmi açıklamaya göre şirket yakın zamanda Tizen OS kullanan akıllı telefonları küresel bir şekilde piyasaya sunacak.

Samsung'un Tizen OS hakkındaki planları gün yüzüne çıkmaya başladı. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin planları Tizen OS ile çalışan akıllı telefonları yeniden küreselleşecek. Samsung öyle ki küresel anlamda Tizen OS popüler hale getirmek üzere çalışmalarını sürdürecek. Tizen Geliştiriciler Konferansı 2017'de gerçekleştirdi ve ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusu oldu.

Tizen OS ne zaman yayınlanır?

Tizen ile çalışan akıllı telefonları piyasaya sunacağıyla ilgili Samsung zaman zaman mesajlar vermişti. "Önünde sonunda küresel olarak tüm ülkelerde Tizen ile çalışan akıllı telefonları piyasaya süreceğiz." açıklamasıyla konuya ışık tutan Samsung, ardından da Tizen OS'un şu anki kullanım oranıyla ilgili çeşitli bilgileri de beraberinde vermişti.

Tizen OS ile birlikte çalışan akıllı telefonlar şu anda Dünya'nın sayılı bölgesinde satışta olup bunların başında da Hindistan geliyor. Afrika kıtaları ve Güney Doğu Asya'da da büyük bir ilgi gören Tizen OS akıllı telefonlarda büyük bir artış yaşıyor.

Hindistan'da hali hazırda Tizen OS ile çalışan akıllı telefonlarda büyük bir artış yaşandığını biliyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla tam olarak yüzde 100'e varan bir artış görünüyor.

Tizen OS'un gelişimi için siz ne düşünüyorsunuz?