Samsung'tan Cilt bakımı İçin Yeni Proje

Samsung tarafından yapılan yeni açıklamalarda CES 2017’de tanıtılacak ürünler ile ilgili detaylar verildi. Açıklamalara göre CES 2017’de Samsung’un tanıtacağı üç yeni ürün şöyle;

1. Çocuk oyuncaklarına ekstra işlevsellik kazandıran elektronik bir cihaz Tag +'ı

2. Evde cilt bakım ve analiz çözümü olan S-Skin

3. Cilt problemlerini tanımlamak ve önlemek için iç cildi kontrol eden taşınabilir cihaz Lumini

Çocuklara Özel Ürün Tag+

Tag +, çocuklar için geliştirilen özel bir ürün. Bluetooth LE aracılığıyla telefon ve oyuncaklarla bağlantı sağlayabilen cihaz bu açıdan oldukça gelişmiş ve pratik bir kullanıma sahip.

S-Skin ise son dönemlerde daha da popüler olması beklenen özel bir cihaz. Özel bir küçük iğnesi bulunan cihaz böylece cilt analizi yapabidiği gibi etkili maddeleri sağlamak ve emilimi arttırmak için deriye derinden nüfuz edebilir. Cihaz, LED ışığını kullanarak özelleştirilmiş cilt bakımı sağlar. Cildi nemlendirme, kızarıklık ve melanini ölçmek noktasında yeni ürün S-Skin oldukça farklı bir çözüm sunuyor.

Lumini ise cilt problemleri başlamadan önce fark etmeye yarayan bir cihaz. Lumini ile yüzün fotoğrafı çekilerek akıllı telefon uygulamasına gönderilir. Cihaz, sivilceler, çiller, artmış gözenekler, kırışıklıklar, kızarıklık gibi cilt yüzeyindeki sorunları tanımlar. Lumini ayrıca analize dayalı kozmetik ürünleri önerir ve böylece cilt konusunda danışman olarak yardım alınmasını sağlar.