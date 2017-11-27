Samsung, şimdi de dünyanın en sağlam maddelerinden biri olarak kabul edilen grafenin yer aldığı pil patentini aldı.

Samsung araştırma birimi, sıradan bir li-ion pillerden beş kat daha hızlı şarj edebilen lityum iyon pil üretmek için bir grafen top kullanan yeni bir teknolojiyi patent altına aldı.

Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), ABD ve Güney Kore'deki teknoloji için patent başvurusunda bulunmayı ve bu ayın başlarında Nature dergisinin yayınladığı bir makalede sistemin tüm ayrıntılarını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devlerinin araştırma kolu, silika kullanarak bir grafen topu sentezlemek ve sentetik materyali lityum iyon pillerin anot ve katotu olarak kullanmak için bir yol keşfetti.

Özünde, bir anot konvansiyonel akımın polarize bir elektrikli cihaza akmasına izin verirken, bir katot konvansiyonel akıma aynı cihazı terk etmesini sağlar. Sonuç, SAIT'e göre, pil kapasitesinde yüzde 45'lik bir artış, bu nedenle bu malzemelerin şarj hızında bir artış oluşturuyor.

Özellikle bir grafen topu ile yapılan lityum-iyon pillerin şarj süresi, aynı kapasiteye sahip tipik bir lityum-iyon pil için önceki bir saatlik tahminden 12 dakikaya düşürülür. SAIT, grafen toplar içeren pillerin sıcaklığını eritme ve patlama riskini en aza indirmeye yardımcı olacak şekilde 60 ° C'nin altında tutabileceğini de ekledi.

Ancak, topları kullangrafenan pillerin, seri üretime geçip geçmeyeceklerini göreceğiz, çünkü Samsung'un, güvenlik endişelerini hafifletmek amacıyla 2019 yılına kadar katı hal pilleri mobil cihaz tekliflerine dahil etmeye çalıştığı biliniyor. Lityum iyon piller üzerinde 2016 Galaxy Note 7 fiasco, geçen yıl yangın çıkartan birçok olayı takiben konvansiyonel bataryalara karşı endişeler yarattı ve bu da ürünün nihai olarak durdurulmasına neden oldu.

Bu Haziran ayında, Güney Kore'deki yerel medya Samsung Group'un pil üretim biriminin akıllı telefonlar ve tabletler için katı hal pil üretmeye yakın olduğu iddia etti. Katı hal piller, birçok orijinal ekipman üreticisi için lityum iyon pillere üstün bir alternatiftir, çünkü bu üniteler, patlamaya daha az eğilimli katı elektrolitlere sahiptir, ancak bu teknoloji ile ilişkili üretim maliyetleri hala büyük bir sorun teşkil etmektedir ve Samsung'un, önümüzdeki 24 ay içinde bunu ticarete dönüştürebilir. Elbette zamanla göreceğiz.