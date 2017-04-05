Güney Koreli teknoloji devi pazarlama için en çok harcama yapan şirketlerden biri olup 2016 yılı içinde pazarlama için harcadığı para dudak uçuklattı.

Büyük şirketlerin reklam ve kampanyalar için ciddi paralar harcadığını biliyoruz. Pazarlama için en çok para harcayan şirketlerden biri olan Samsung'un reklam ve diğer kampanyalar için ne kadar harcadığını hiç düşündünüz mü? Rakam, dudak uçuklatan cinsten olup Samsung'un önemli rakiplerinden biri olan LG Electronics, geçtiğimiz yıl, reklamlarda 1.3 trilyon belirtilen süre zarfında yüzde 21.4 artış gösterdi. Endüstri gözlemcileri, artışın akıllı telefonlarını ve LG'nin üst seviye ev elektroniğini tanıtmak için mücadele etmeye odaklanarak Samsung ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Samsung, geçen sene Galaxy S7'i ve patlamasıyla konu olan gündemden düşmeyen Galaxy Note 7'yi tanıtmak için mücadele etti. Güney Koreli teknoloji devi ayrıca Galaxy Note 7'nin üretiminin askıya alınmasının ardından marka itibarını korumaya yönelik çabalar gösterdi.

İki teknoloji devi Samsung ve LG artan rekabette boy göstermiş olup geçen yıl pazarlama harcamalarını arttırdılar. Söz konusu rakamlara göre geçtiğimiz yıl itibarıyla pazarlama için 10.2 milyar dolar harcandı. Rakiplerine oranla bu konuda Samsung'un bonkör olduğunu görüyoruz.

LG'de ise son yıllarda pazarlama bütçesi artı. Geçtiğimiz yıla oranla reklam harcamalarını yüzde 21 oranında arttıran LG şimdi de OLED TV'ler ve amiral telefonu LG G6 için reklam kampanyalarına devam ediyor.

Peki siz Samsung'un reklam harcamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?