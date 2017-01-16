Rüşvet soruşturmasına adı karışan Samsung Başkan Yardımcısı, rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklanabilir.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ye yapılan geniş çaplı soruşturma Pazartesi günü, dünyanın en büyük holdinglerinden biri olan Samsung'un fiili başkanının kendisine rüşvet vermeye çalıştığı suçlamasıyla tutuklandı.

Savcının Samsung başkan yardımcısı Lee Kun-hee'nin tek oğlu olan Jay Y. Lee'nin tutuklanması çağrısı üzerine hareketlilik başladı. Yetkililer, Bay Lee, Samsung yan kuruluşlarına, Bayan Park'ın güvenini kazanmış olan Choi Soon-sil ailesine ve Bayan Park'ın siyasi tercihleri ​​karşılığında Bayan Choi'ye yaptığı milyonlarca dolarlık bağışta bulunma talimatı vermekle suçlanıyor.

Güney Kore'de şu günler hareketli geçiyor. Siyasi skandalın perde arkasında Samsung'un başkan yardımcısı da yer alıyor. Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden almasına yol açan rüşvet skandalı kapsamında rüşvet vermekle suçlanan Samsung şirketinin Başkan Yarıdımcısı şüpheli sıfarıyla mahkemede ifade verenler arasındaydı.

Mahkemeye çıkmadan önce gazeteciler ile bir araya gelen Samsung Başkan Yardımcısı Lee, "Olayla ilgili olumlu tarafımızı gösteremediğimiz için Güney Kore halkından özür dilerim" sözlerini kullandı. Mahkeme binasının önünde sadece gazeteciler yoktu. Başkan Yardımcısını protesto etmek isteyenler de oradaydı. Eylemciler Samsung yetkilisinin Devlet Başkanı Park ile işbirliği yapması sebebiyle tutuklanmasını istedi.

Devlet meseleleri hakkında bilgi verdi!

Güney Kore'deki siyasi kriz Devlet Başkanı Park'ın yakın arkadaşı Choi Soon-sil'e yetkisi olmadığı halde devletin kritik meseleleri hakkında konuşma metinlerinin verildiği ortaya çıkmıştı. Güney Kore'deki büyük şirketler ile yakınlık kuararak milyonlarca doları spor ve kültür alanında faaliyet gösteren vakıfa aktarmakla suçlanan Choi Park, şuanda tutuklu ve davası devam ediyor.

Güney Kore seçime gidebilir!

Skandaldan sonra Güney Kore Parlamentosu geçici olarak Park'ın yetkililerini almıştı. Eğer Anayasa Mahkemesi tutuklu olmasına karar verirse yeni seçim tarihi belirlenecek. Yasa gereğince devlet başkanının istifa etmesinden yahut görevden alınmasından 60 gün içinde seçim yapacak..