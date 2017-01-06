Samsung, yeni bir Odyssey serisine başladı. İşte iki versiyon ile sunulan cihaz hakkında detaylar.

Odyssey 15 ve 17 olarak iki versiyon olarak sunulan Odyssey, oldukça beğeni topladı. Yeni cihazlar için incelemeler dahi yapılırken cihazda çok özel seçeneklerin olması dikkatlerden kaçmadı. Cihazda yer alan her tuşun rengi dahi özel olarak seçilebiliyor.

Canavar Moduna Geçiş Yapılabilecek!

Büyük dizüstü bilgisayara özgü diğer bir özellik ise, donanımı yüksek vitese alarak hızlandıran canavar modu düğmesi. Dizüstü bilgisayar için mat 1080p ekran ile oyunlarda grafik desteği de oldukça uygun. Bu bakımdan hem grafik kalitesi hem de performans uygun bir şekilde elde edilebilir.

Odyssey Teknik Detaylar Neler?

Cihaz Intel Kaby Lake işlemcilerle (Core i7 dört çekirdekli, 45W TDP'ye kadar) destekleniyor. En fazla 64GB RAM yayılımlı 4 SODIMM yuvası bu bakımdan geliştirmeler için de uygun.

Samsung, Liderliği Hedefliyor!

Öyle görünüyor ki Samsung, en uygun fiyatlı oyun dizüstü bilgisayarları ve iş dünyasındaki en iyi cihazlar arasında orta noktayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla detaya sahip olabileceğimiz Odyssey için bilgisayar sektöründe zorlu bir rekabet başlayacak. Samsung bilgisayar sektöründen daha fazla pay almak adına çalışmalarını hızlandırırken, yeni seri şu an için piyasada heyecan yaratmayı başarmış durumda.