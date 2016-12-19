Samsung Notebook 9 Daha ince Ve Güçlü

Notebook 9 serisi için ilk olarak söylenecek şey serinin taşınabilirliği ve zarif tasarımı ile oldukça popüler olması. Bu seriyi daha da güçlendirmek isteyen Samsung, 15 inçlik ve 13.3 inçlik iki sürümü daha duyurdu.

Yeni Modeller Nasıl?

15 inçlik Notebook’ta ağırlık 984 grama kadar yükselirken, küçük olan versiyon sadece 817 gram ağırlığındadır. Zarif tasarımı da cihazlar için artı puanlardan. Tasarım öylesine ince ki 15 inçte 347.9 X 229.4 X 14.9mm, 13-inç için 309.4 X 208 X 13.9mm olarak belirlenmiş. İki cihazda da ekranlar,% 95 sRGB kapsama alanı, 178 derecelik görüş açısı ve 500 nit'lik özel bir açık hava parlaklık artırma moduna sahip. Üstelik FullHD çözünürlükte geliyor.

İşlemci seçeneklerinde ise büyük versiyonda 7. nesil Core-i7 tercih edilmiş. Her iki Notebook 9 modeli CPU'ya bağlı olarak 8GB veya 16GB DDR4 RAM ile standart biçimde geliyor. Depolama konusunda ise küçük model 256 GB SATA 3 SSD'ye sahipken 15 inç de aynı kapasitede.

Cihazın diğer özellikleri arasında ise USB Type-C bağlantı noktası, tam boyutlu HDMI ve bir microSD kart okuyucu, çift bantlı Wi-Fi ac, Bluetooth 4.1, iki adet 1,5 W hoparlör.