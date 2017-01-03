Samsung tarafından Note serisinin yeni versiyonlarının 2017 yılının ikinci yarısında piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Yeni bir söylenti, Galaxy Note 7’de olan büyük çöküşe rağmen Samsung'un Note serisini terk etmeyeceğini gösteriyor. Dün, bir Güney Koreli elektronik sektörü yetkilisi, şirketin Galaxy S8 ve S8 Edge'i Nisan ayında tanıtarak piyasaya sunacağını bu modellerin ardından ise Galaxy Note 8'in yılın ikinci yarısında çıkaracağını iddia etti.

Note 7 Prestij Kaybettirdi

Galaxy Note 7, şarj olurken patlayan telefonlar için raporlar paylaşılmadan önce çok popülerdi. Samsung Electronics tarafından geliştirilen phablet modeli pazarda oldukça ilgi çekerken Note 7 şanssızlığı Samsung adına büyük bir kayıp yaratmıştı. Fakat Samsung kötü olaya karşın Note serisini geri çekmeyi düşünmüyor ve 2017’de tekrar piyasaya sürecek.

Üstelik Samsung'un ortaklarından olan firma temsilcisi Note 8'de beklenen bazı yeni özellikleri de sızdırdı. Buna göre telefonda beklenen özellikler şöyle;

Galaxy S8'de 2K çözünürlüklü ekranlar sunulacak. Ancak geliştirilmiş sanal gerçeklik (VR) işlevlerini gerçekleştirmek için Galaxy Note 8'de 4K çözünürlüklü ekranlar kullanılacak. Üstelik cihaz yeni Gear VR ile uyumlu olacak.

Yeni cihaz, 4K ekranı ve geliştirilmiş VR özelliklerinin yanı sıra yeni S Pen’i ve Samsung'un Galaxy S8 ile sunacağı yeni AI yardımcısı olan Bixby'yi de kapsayacak.

Soruşturmalar Paylaşılacak

Samsung Electronics, ayrıca Note 7 soruşturmasının sonuçlarını Ocak ayı sonuna kadar yayınlamayı planlıyor. Şu anda, patlamaların hatalı pillerden kaynaklandığına dair daha önceki spekülasyonların aksine sorunun kaynağının cihazın donanım tasarımından dolayı olabileceği söylentileri de var.