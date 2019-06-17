Samsung'un iddialı gece çekim modu özelliği güncellemeyle artık Galaxy Note 9'a geliyor.

Samsung akıllı telefonlarının en iyilerinden biri olan Galaxy Note 9, Android Pie geldiğinden bu yana daha da gelişmiş bir cihaz olduğunu biliyoruz. Şimdilerde özel kamera özelliğiyle piyasanın en iyisi olmak istiyor. Night Mode yani gece modu Galaxy Note 9 kullanıcılarına bugün itibariyle yayılmaya başladı.

Güncelleme, Haziran 2019 güvenlik düzeltme ekini ve Bixby QR kod tarama dahil olmak üzere bazı ekstra kamera yeteneklerini de beraberinde getiriyor. Bu geçen haftaki Samsung Galaxy S9 ve S9 için gördüğümüz güncellemeyi taklit ediyor; Gece Modu için destek eklendi, ancak sonunda Note 9 cihazlarına (SamMobile aracılığıyla) açık bir şekilde sunuluyor. Almanya'daki kullanıcılar, N960FXXU3CSF9 ürün yazılımı sürümünün, 704 MB büyüklüğündeki bir güncelleme ile cihazlara yayıldığını görmeye başladı. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda küresel çapta yayılacaktır. Samsung'un Snapdragon modelleri için Exynos sürümlerine kıyasla daha uzun sürmesi genellikle biraz daha uzun sürüyor.

Ayrıca Note 9'un, Gece modu ilavesinin yanı sıra birkaç tane daha genel kamera geliştirmesi olduğuna da belirtmek gerekir. Bu hafta boyunca güncellemeyi alabilirsiniz. Eğer bildirim gelmezse güncellemeyi alamadıysanız, Ayarlar> Sistem güncelleme panelinize gidin ve düzenli olarak kontrol edin.