Samsung tarafından yapılan açıklamalarda Galaxy Note 7 modeli ile ilgili Ocak ayı içerisinde araştırma sonuçlarının açıklanacağı duyuruldu.

Yaz aylarında Samsung tarafından piyasaya sunulan Samsung Galaxy Note 7 modelinin patlaması, kısa süre içerisinde tüm dünya genelinde ses bulmuş ve telefonların piyasadan kaldırılması ile bu durum çözülebilmişti. Yaşanan patlama olayları sonrasında telefonlar için inceleme başlatan Samsung, yaptığı açıklamada araştırmanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Note 7’de Sorunlar Çözüldü Mü?

Özellikle Ekim ayı itibariyle telefon üzerinde yapılan araştırmaların arttırıldığı bilinen Samsung, sorunun nedenini tespit etmesine rağmen henüz açıklamadı. Özel bir basın toplantısıyla Samsung'un bu konudaki düşüncelerini ve sonuçları paylaşması bekleniyor. Özellikle Samsung'un patlayan telefonlar nedeniyle kullanıcılardaki güvenini ciddi oranlarda kaybetmesi, Samsung Galaxy Note 7 hakkındaki tüm soru işaretlerini gidermesi ve kullanıcıları tahmin etmesini gerektiriyor. Bu açıdan yapılacak resmi toplantı sonrasında kullanıcıların Galaxy Note 7 modelinde yaşanan sorunun çözümüne ilişkin tatmin olması markanın yeniden yüksek satış rakamlarına çıkabilmesini sağlayacak.

Özellikle patlayan telefonlar nedeniyle kullanıcıların ciddi hayati tehlikeler ile karşı karşıya kalması ve onlarca kişinin cildinde ciddi derecelerde yanıkların oluşması telefon ve Samsung adına oldukça olumsuz gelişmelerden birisi olmuştu. Bu bakımdan Samsung'un yapacağı toplantı beklenirken toplantıda yapılacak açıklamalar, Samsung'un geleceğine yönelik önemli mesajlar verecek.