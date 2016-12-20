Samsung, LG İle Batarya İçin Anlaştı

Samsung tarafından 2017 yılı itibariyle piyasaya sunulacak cihazlarda LG bataryaları ile piyasaya çıkılacağı belirtildi. Bu bakımdan 2017 yılı itibariyle Samsung, batarya teknolojisinde cihazlarını LG’ye etmiş olacak. Bu çalışmalardan iyi bir sonucun elde edilmesi Samsung’u rahatlatacak ve özellikle batarya konusunda daha profesyonel bir firmanın tercih edilmesi yaşanacak olumsuz olayları da önleyebilecek.

Özellikle Galaxy Note 7 modellerinde yaşanan patlama sonrasında Samsung oldukça zorlu bir süreçten geçerken yüksek oranlarda cezalar ödemek durumunda kalmıştı. Bu bakımdan daha fazla mağduriyetin yaşanmaması adına Samsung tarafından batarya konusunda şimdiden önlemler aldı. 2017 yılında piyasaya sunulacak Galaxy S8 modeli ile birlikte bu işbirliğinin başlaması ve artık Samsung marka cihazlarda LG bataryaların görülmesi bekleniyor.

Detaylar Net Paylaşılmadı

Anlaşmanın detayları ve hangi modelleri kapsayacağı tam olarak belirtilmemiş olsa da yapılan resmi açıklamalarda tüm Samsung cihazlarında bu bataryaların kullanılabileceğinin mesajları veriliyor.

Spekülasyonlar Bitmedi

Böyle bir iş birliğinin duyurulması gündemde farklı spekülasyonlara yol açtı. Öyle ki Galaxy Note 7 modellerinde yaşanan patlamalar sonrasında Samsung'un bu konuda çözüm bulamadığı ve LG’yi seçerek bataryaların sorunsuz hale getirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Fakat Samsung cephesinden resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı bu konuda kesin olarak bir şey söylemek zor.