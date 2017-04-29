Galaxy S8'in büyük ekranı güzel ancak bazı kullanıcılar kırmızı bir renk sorunuyla uğraşıyor. Peki Samsung, bu sorun için ne yapacak?

Samsung, verdiği sözü tutuyor bununla birlikte ekran sorunu için güncelleme yayınlamaya başladı bile. Galaxy S8 ve Galaxy S8+ piyasaya çıktıktan sonra "kırmızı renk sorunu" ile karşı karşıya kaldı. Samsung bu durumun bir güncelleme aracılığıyla düzeleceğini açıklamıştı.

Güney Koreli teknoloji devi bunun önemli bir durum olmadığını seçenekler menüsünden panelin rengini ayarlayarak telefonlarının ekranını kırmızıya çevirmekten kaçınabileceği de iddia ediliyor. Konu öncelikle telefonun ilk başlatıldığı pazar olan Kore'de tespit edildi.

Samsung'un yeni çıkardığı güncelleme, kullanıcılara "Tam Ekran" renk dengesini uygun gördükleri şekilde yönetebilecekleri "Uyarlanabilir Ekran" ekran modunda ek bir ayar sunuyor. Uyarlamalı ekran altında yapılan tüm ayar değişiklikleri diğer tüm ekran seçenekleri sürümlerinde kullanılabilir olacaktır. Muhtemelen Samsung'un gelecekteki diğer pazarlarda bu güncellemeyi yayınlayacaktır. Samsung cephesinde yapılan açıklamaya göre kırmızı çizgi düzeltilecek önemli bir sorun değil. Samsung, Kore Herald'a göre "Süper AMOLED ekranların doğasından ötürü renkte doğal farklılıklar olabilir kullanıcılar rengini tercihlerine göre optimize edebilirler."

Peki siz Samsung'un yeni serisini nasıl buldunuz?