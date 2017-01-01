Oyun oynamayı seven kişiler için Samsung'dan önemli bir ürün. İşte iddialı monitör ile ilgili detaylar.

CH711 kavisli Quantum dot olarak tanımlanan yeni monitörü Samsung tarafından resmen tanıtıldı. Samsung yaptığı tanıtımda monitörün özellikleri ve oyunculara yönelik sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verirken monitörün iki farklı versiyon ile piyasaya sunulacağı öğrenildi.

İki Versiyonu Satışa Çıkacak

27 inç ve 31.5 inç gibi yüksek ekran boyutları ile piyasaya sunulacak olan monitör böylece oyun oynamayı seven kişilerin oyunlarından maksimum performansı ve desteği almasını sağlayacak. Son dönemlerde özellikle espor olarak adlandırılan yeni oyun sistemleri için farklı ürünler geliştirilirken daha yüksek performans veren bilgisayarlar ve daha büyük bir görüntü sağlayacak ekranlar tercih ediliyor. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde yeni teknolojilerin daha çok bu alana yönelik olması bekleniyor.

Samsung’tan Büyüleyici Ekran!

Samsung geliştirdiği yeni ekran teknolojisi ile kıvrımlı monitörü resmen piyasaya sunarken özellikle 2017 yılının ilk aylarında yapılacak fuarlarda bu monitörün daha detaylı bir şekilde tanıtılması ve ilk defa test edilmesi bekleniyor. Bu bakımdan 2017 yılı itibariyle monitör sektöründe oldukça iddialı bir durumda olan Samsung, sRGB renk skalasını yüzde 125 oranında arttırması ve 3000:1 tipik kontrast oranı sağlaması gibi özellikleri ile ekran teknolojisinde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösteriyor.