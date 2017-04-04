Samsung'un daha önce katlanabilir telefonlar için çalışmaya başladığını öğrenmiştik. Şimdi de Samsung, katlanabilir telefon için tarih verdi..

Samsung akıllı telefon görme umutlarını bu yıl öldürdü. Ancak katlanabilir telefon için Samsung tarih verdi. Samsung Display Ana Mühendisi Kim Tae-woong, çerçevesiz ekranlı telefonların iyi sattığını ve sadece 201'a kadar ticari lansmana hazır olacak bir teknoloji için acele etmeye gerek olmadığını ifade etti.

Galaxy'in bir sonraki modellerinde katlanabilir üzerine çalışacağı iddia edilmişti. Şimdiye kadar iddia edilen söylentile arasında Eylül ayında düzenlenecek olan IFA'da başlayabileceği yönünde olup konu ile ilgili Koreli analistler Samsung için çerçevesiz karlı olduğunu ancak şirketin hazır olmayan ürünlerle acele etmeye ihtiyacı olmadığını vurguladı.

Ayrıca belirtilen bir diğer duruma göre Samsung Display, kenarlardaki OLED ekranlarından & 20 oranında işletme karı elde etmiş. Bununla birlikte Kore medyası katlanabilir telefona tamamen hazır olmadığını ve iyileştirilmesi gereken bazı teknik zorlukların da bulunduğunu belirtti. Sadece iki yıl içinde ilk katlanabilir telefonu Samsung cephesinde göreceğimizi umuyoruz.

Peki siz telefonların gelişen yapısıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?