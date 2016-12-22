Samsung J7 2017 Göründü!

Samsung 2017 yılında piyasaya sunacağı telefonlar için hazırlıklarını son aşamalara getirirken özellikle telefonların sertifikasyon süreciyle satışa hazır hale getirildiği öğrenildi. Galaxy j7 2017 akıllı telefon için bluetooth sertifikası için müracaat yapan Samsung telefon adına gerekli olan belgeleri temin ederken bu işlemler sırasında telefonların özellikleri de öğrenildi.

Özellikle telefonun teknik özelliklerinin nasıl olacağı ve Galaxy J serisinin nasıl devam edeceği merak edilirken paylaşılan bilgiler sayesinde telefonun pek çok farklı özelliği öğrenildi. Yapılan paylaşımlara göre telefondan en önemli detay işletim sisteminde saklı.

Android 7 İle Gelecek

Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile gelecek telefon bu açıdan kullanıcıların yeni işletim sistemine denemesini sağlayacak. Dünya genelinde Android Nougat işletim sistemine yönelik büyük bir ilgi bulunurken yapılacak bu geliştirme ile birlikte kullanıcılar yeni işletim sistemini direk yeni j7 serisiyle elde edebilecek.

Telefonda 5.5 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekran, full HD çözünürlük ve Samsung'un geliştirdiği özel işlemci yer alacak. 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamerası ile sunulacak telefonda kamera kalitesi de oldukça ideal. Telefonun batarya kapasitesi ise 3 bin mAh. Özellikler bakımından telefonun oldukça gelişmiş donanım setine sahip olacağı da görülürken performans anlamında Samsung işi şansa bırakmak istememiş gibi görünüyor.