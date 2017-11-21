Samsung, iPhone kullanıcılarını kazanmak için kolları sıvadı, Galaxy Experience Programını başlattı...

Teknoloji devi Samsung, Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 akıllı telefonlarını bir ay boyunca kullanıcıların deneyebileceği yeni bir projeye imza attı. Deneme, Samsung Galaxy Experience Proğramı adı altında 21 Kasım'da Güney Kore'de başlayacak ve 27 Kasım'da sona erecek.

Bunun bir haftalık süre içinde sona ereceğini ve 10.000 kişi seçilecek. Deneme için 30 Kasım'da seçilenler haberdar edilecekler. 1.11 Aralık arasında Samsung Dijital Plaza'da kullanıcılara bir Galaxy S8 veya Galaxy Note 8 verilecek. Samsung yetkilileri programın iPhone kullanıcılarına bir ay boyunca "Galaxy cihazlarının farklı değerlerini deneyimleme" imkanı sunacaklarını belirtti.

Deneme için seçilen müşteriler, akıllı telefonu kullanmamadan önce 45 dolarlık bir katılım ücreti ödemek zorunda kalacaklar. Bunun yanısıra, bir aylık denemeden sonra Galaxy akıllı telefona geçiş yapan herkes JBL Go Bluetooth hoparlörlerini ücretsiz alacak. Ancak, denemeden sonra Galaxy Note 8 veya Galaxy S8'i satın almak istemeyenler katılım ücretini geri alamayacaklar.

Siz Samsung'un kampanyasını beğendiniz mi?