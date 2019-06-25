Evet yanlış duymadınız.. Samsung, düzenleyeceği bir etkinlik kapsamında Huawei telefon hediye edecek. Peki neden mi?

Şimdiye kadar pek çok etkinlik kapsamında Huawei telefonarın hediye olarak verildiğine şahitlik ettik ancak daha önce rakibi tarafından hediye edileni ne görmüş ne duymuştuk. Söz konusu bu etkinliğin Samsung ile ortak noktası Huaweitarafından düzenlenmesi yada desteklemesiydi. Olay haberimize konu olan etkinlikte ise etkinliği düzenleyen şirket Samsung.

24 Haziran'da 'ISOCELL' isimli etkinliğini Weibo hesaplarında duyuran Samsung, kazanana ödül olarak Huawei Nova 4e telefon hediye edecek. Bu ilginç durumun asıl sebebiyse Huawei Nova 4e cihazında Samsung tarafından üretilen 'ISOCELL' görüntü sensörünün bulunması. Bu nedenle Samsung, konuşulacak bir olaya imza atarak rakiplerinde kendi donanımları olduğunu belirtmiş oluyor.

Huawei Nova 4e cihazında bulunan sensör Samsung'un 32 MP'lik GD1 sensörü olup ilk bir akıllı telefonda kullanılan ilk 32MP çözünürlüklü sensör.

Samsung'un yaptığı hamleyi siz nasıl buluyorsunuz?