Samsung, bir sonraki amiral gemisi modeli için kolları sıvadı. Hızını alamayan Samsung, Galaxy S9 üzerinde çalışmaya başladı bile..

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Galaxy S8 ve Galaxy S8+'tan hemen sonra Samsung cephesinde yeni bilgiler gelmeye başladı. Samsung yeni bir rapora göre Galaxy S9 üzerinde zaten çalışıyor. Galaxy S8 ve S8 + hala resmi ön sipariş için mevcut değil ancak Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, Samsung'un 2018 amiral gemileri için erken gelişme aşamasında olduğunu gösteriyor.

Adı bilinmeyen endüstri kaynaklarına dayanarak The Bell, şirket içindeki bir ekibin Mart ayı sonlarından bu yana Galaxy S9'un ekran panellerinde çalıştığını iddia etti. u doğruysa, Samsung'un geçen yıla göre programın 6 ay ilerisinde olduğu anlamına geliyor.

Her ne kadar Galaxy S9 için spesifikasyonlar için erken olsa da rapor 5.8 ve 6.2 inç ekran panelleriyle iki farklı varyasyon olacağını öne sürüyor. Ayrıca yakında çıkacak olan Samsung Galaxy Note 8 ile ilgili ilginç söylentiler de raporda yer aldı. Samsung'un daha geniş bir ekran sunacağı tahmin ediliyor. Hala Galaxy S9 hakkında anlamlı bir şey söylemek için çok erken.

Peki sizce Samsung, Galaxy S9 için çalışmaya başlamış olabilir mi?