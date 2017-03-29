Samsung, akıllı telefonlar ve televizyon setleriyle bilinen bir marka ancak bu yeni girişimi film endüstrisinde amaçlanmaktadır.

Samsung, yeni ekranını açıkladı. Bununla birlikte özellikle sinema salonları için tasarlanmış yepyeni ekranını duyurdu. Cinema Screen, tiyatro büyüklüğünde olan yüksek dinamik aralıklı LED ekran olarak gözlerinizin gördüğünden daha "yüksek titreşim ve doğruluk" ile "benzeri görülmemiş görüntü kalitesi" vaat ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Las Vegas'taki The Orleans Hotel ve Casino'daki yapılacak olan bir dizi gösteride yeni film gösterisini başlatıyor. Modern bıçaklama deneyimi için özel olarak tasarlanan yeni ekran teknolojisi, 4 k çözünürlükte (4,096 x 2,160 piksel) muhteşem görüntü kalitesi sağlayan ekran buna ek olarak dijital sinemadaki güvenilirlik, teknik perfermans ve kalite için yüksek değer verilen DCI standartlarını da aşıyor.

Ev sinemasını hedef alan Samsung'un yeni nesil 4K televizyonları QLED teknolojisini büyük ekranlarda taşıyor olmasıyla dikkat çekiyor. DCI teknik özelliklerini aşan Cinema Screen'in ekranı geleneksel sinema ekranlarından on kat daha parlak ancak resmi olarak bu serftikayı almamış olması ayrı bir konu. Sinemalardaki kaiteli büyük bir ölçüde arttırmayı amaçlayan Samsung'un yeni ekranlarının fiyatının ise ne kadar olacağı belli değil.

Peki Samsung'un sinema sektörüne el atması hakkında ne düşünüyorsunuz?