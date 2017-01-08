CES 2017 tanıtımları sırasında Samsung, CES 2016'da yaptığı bir sözü tuttu. Artık iOS cihazlar ile Samsung Gear serisi daha uyumlu bir şekilde çalışabilecek.

Samsung neredeyse tam bir yıl önce IOS uyumluluğunu dönemin en yeni akıllı saat modeli olan Gear S2'ye getireceğini söylemişti. Aynı zamanda bu beklenti daha iyi bir model olan Gear S3'ün piyasaya sunulmasının ardından artmış ve kişiler Samsung’un yapacağı yeniliği beklemeye başlamıştı. Başlangıçta bu değişikliğin 2016 yılından önce gerçekleşeceği tahmin edilse de değişikliklerin yapılması ve kullanıma sunulması 2017 yılına sarktı.

iOS Uyumu Yakalandı!

Samsung Gear S2 ve Samsung Gear S3 gibi modeller için sunulan bu yenilik sayesinde artık iOS cihazlar ile Samsung’un akıllı saatini kullanabilmek mümkün olacak. Böyle bir yeniliğin Samsung tarafından yapılmış olması kuşkusuz Samsung Gear serisinin daha fazla kişi tarafından satın alınmasını sağlayacak. Bu durum Samsung’un çok önemli bir hamle gerçekleştirdiği ve Apple kullanıcılarına yönelik Samsung Gear kullanımını daha da cazip hale getirdiği şeklinde yorumlandı.

Samsung Gear için getirilen iOS uyumluluğunun önümüzdeki günlerde daha fazla kişi tarafından kullanılması ve bu durumun Apple Samsung rekabetinde ibrenin Samsung’tan yana dönmesini sağlaması bekleniyor.