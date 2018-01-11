Samsung, Gear S4 akıllı saatinde kullanıcılarının hoşuna gidecek özelliklerle geliyor...

Teknoloji devi Samsung'un akıllı saat pazarındaki en büyük kozu olan Gear serisi geçen sene tanıtımı yapılan Gear S3 modeli ile büyük sükse yarattı. Güçlü donanımlara sahip olan saat kullanım kolaylığı ile ön plana çıkana kadar Gear S3'ten sonra gözler bu sene tanıtımı yapılacak olan Gear S4' çevrildi.

Bugün aktarılan bilgilere göre; Gear S4 kullanıcıların çok seveceği bir özellik ile gelecek. Peki, Gear S4'te neler olacak?

Gear S4 ile ilk olarak daha fazla pil ömrü sunulacak. Samsung'un kullanım süresini 3 tam güne çıkarma gibi planlarının bulunduğu söyleniyor. Güney Koreli şirket, bunun için; içinde entegre pil bulunan kayışları satışa sunacak.

Bu kayışlar pil ile gelmesine rağmen çok ince olacak. Kayışların her iki tarafında da pillerin bulunacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Samsung Gear S4'te ayrıca parmak izi algılayıcısı da yer alacak. Samsung, görünüşe göre parmak izi sensörünü ekranın altına entegre etmeyi başarmış. Ayrıca bu özelliğin Galaxy S9'da da yer verilmesi bekleniyor.

Bunların arasında Samsung Gear S4'e; yakınlık, kızılötesi ve kalp atış hızı sensörlerinin yanı sıra bir kamera ve ışık sensörü ekleme imkânından da bahsediyor.