Samsung, akıllı saati Gear S3 için Tizen 3.0 güncellemesini yayınladı. Tizen 3.0 ile gelen yenilikler haberimizde...

Samsung bir süredir güncelleme sunmadığı akıllı saati Gear S3 için bugün geniş çaplı güncelleme olan Tizen 3.0'ı kullanıma sundu. 250 MB büyüklüğündeki Samsung Gear S3 için Tizen 3.0 güncellemesi ile sat neredeyse baştan taarlanıyor.

Apple Watch'a Tizen 3.0 ile daha sıkı bir rakip olan Samsung güncelleme ile saatin kullanım süresini 40 saate çıkarması ile dikkat çekiyor. Peki Tizen 3.0 bize başka neler sunacak diyenleri duyar gibiyim!

Tizen 3.0 güncellemesi ile gelen yenilikler

Pil ömrü 40 saate çıkarıldı.

Samsung Sağlık uygulamsı güncellendi.

Samsung Gear uygulamasının tasarımı yenilendi.

Samsung Connect uygulaması sayesinde akıllı cihazlarınızı Gear S3 üzerinden kontrol edebiliyorsunuz.

Dönen çerçeve arayüzünde yenilikler yapıldı.

Beslenme yönetimi özelliği ile günlük hedeflerinizle kalori dengenizi karşılaştırabilirsiniz.

Kalp ritmi ölçme uygulaması daha stabil hale geldi.

PPT denetleyicisi ile PowerPoint sunumlarınızı Gear S3 üzerinden yönetebilirsiniz.

Gear VR kontrolünü Gear S3 üzerinden yapabilirsiniz.

Gear S3 ile rehbere yeni kişiler ekleyebiliyorsunuz.

Mesajlara cevap vermek için hızlı cevaplar ekleniyor.

Tizen 3.0 güncellemesini; Gear Manager>Ayarlar>Gear Hakkında>Gear Yazılımını Güncelleyin bölümünden yükleyebilirsiniz.