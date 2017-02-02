Samsung Galaxy TabPro S2 piyasaya hazırlanıyor

Samsung Galaxy TabPro S2 Bluetooth SIG dokümanlarında görünüyor. Kısa bir süre önce SM-W727V model numarası taşıyan bir Samsung cihazı, WiFi Alliance web sitesinde görüntülenmişti. Ortaya çıkan raporlara göre cihazın ilk Windows destekli tabletinin Galaxy TabPro S olduğu yönündeydi.

Şimdi, aynı cihaz Bluetooth Spesifik İlgi Grubu (SIG) tarafından sertifikalandı ve yaklaşmakta olan bir lansmanı belirtti.

Dedikodulara göre Samsung Galaxy TabPro S2 modeli en yeni Intel Core M serisi işlemci ile güçlendirilmiş olup 12 inçlik Super AMOLED (2160 × 1440 piksel çözünürlükte) bir ekran kullanıyor.

Samsung Galaxy S2 TabPro'nun piyasaya çıkışı onaylanmış olup bu ay gerçekleşecek olan MWC'de resmi olarak tanıtımı yapılması bekleniyor. Genelde bu tarz sertifika alımları tanıtıma yaklaşınca yapılan durumlardan olduğu için muhtemelen bu ay sonunda göreceğiz.