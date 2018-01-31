Samsung, Galaxy S9'un ismini bir basın açıklamasında resmen doğruladı...

Teknoloji devi Samsung önümüzdeki ay miral gemisi Galaxy modelini tanıtacağını söyledi fakat telefon adından hiç söz etmemişti. iddialara göre, yeni amiral gemisi modelinin isminin Galaxy S9 olması bekleniyor.

Firma Şubat ayının son pazar günü için zaten davetiyeleri şimdiden gönderdi. Galaxy S9 isimlendirme planını resmi onayı şse basın açıklamasında senelik gelir beklentisi tahminleri üzerine ortaya çıktı. Şirket basın açıklamasında, Galaxy S9'un Mart ayında piyasaya sürülmesi ile beraber satışların artacağını ve ilk çeyrekte yüksek gelir beklediğini belirtti.

Samsung'un 25 Şubat tarihinde resmen ilan edeceği Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefon modellerini Mart ayında satışa sunacak.



Siz Galaxy S9'u heyecanla bekleyenlerden misiniz?