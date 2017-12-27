Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9'un lansmanı yapılmadan klonu Çin'de görüldü...

Samsung'un amiral gemisi telefonu tanıtılmadan hekkında birçok sızıntı haberi verdi. Başlangıçta özellikleri konusunda oldukça bilgi kirliliği oldu ancak Çin'de çıkan bir klon telefon bütün ilginçlikleri hafızalardan sildi.

Tanıtımına kısa süre kalan Galaxy S9 in'deki bir firma internette dolaşan S9 ve S9+'ın sızıntılarından hareket ederek klonlarını çıkardı. Elde edilen sızıntıların ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir gerçek var, Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri gerçektir.

Çin'de görülen klon Galaxy S9'da olması beklenen dikey tek lensli kamera ve parmak izi tarayıcısının aksine Galaxy S9+'ın arka kapağında olması beklenen çift kameraya yer verilmiş. Galaxy S9'da olması beklenen ince çerçeve ve 18.0 ekran-boy oranıyla dikkat çekiyor. 2K çözünürlüklü 5.99 inç olan klon telefon 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile geliyor.

Vkworld adlı firma tarafından yapılan klon telefon, Galaxy S9'un model numarasına kadar benzetilmiş durumda. 5000 mAh pil gücüne sahip klon telefonun normal S9'un çok altında bir fiyatta satılması bekleniyor.



Siz Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın hangi özelliklerle gelmesini istiyorsunuz?