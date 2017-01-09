Galaxy S8 için Samsungun 60 milyon satış hedefi belirlediği iddia edildi.

Samsung Electronics, 9 Ocak tarihli kaynaklara göre, Galaxy S8 akıllı telefonu için önceki amiral gemisi modellerinden daha yüksek hedef belirledi.

Bilgiler Sızdırıldı!

Teknoloji dünyasına sızdırılan son bilgilerde Samsung’un ortaklarından 60 milyonluk sevkiyat hedefine göre parça tedarik etmelerini ve bu konuda hazırlık yapmalarını istediği iddia edildi. Samsung Galaxy S8 için Nisan ve Mayıs aylarını hedeflerken, telefonların üretim ve planlamalarında da son aşamalara gelindi.

Testler Ocak’ta Başlıyor!

Samsung tarafından geliştirilen yeni modeller için şimdi sıra testlerde. Ocak ayında Galaxy S8 testlerine başlanacağı belirtilirken, telefon ve Samsung hakkında çok ciddi sızdırmaların yapılmaya başlanması da oldukça dikkat çekici.

Çıta Yükseltildi!

S8'in sevkiyat hedefi son üç yılda piyasaya sunulan amiral gemilerinin hepsinden çok daha fazla. Öyle ki bugüne kadar çıkartılan modeller için hedefler şöyle olmuştur;

Galaxy S3 65 milyon,

Galaxy S4 70 milyon,

Galaxy S5 45 milyon,

Galaxy S6 45 milyon,

Galaxy S7 48 milyon.

Seri Üretimler Mart’ta!

S8'in seri üretimi Mart ayında başlayacak. Mart ayı itibari ile başlayacak bu üretimlerde markanın hedefi ise her ay 5 milyon S8 üretmek ve piyasaya sürmek.

Piyasada Hala Güçlü mü?

Samsung hakkında piyasa gözlemcilerine göre hala belirsizlik var. S8 ile yüksek bir hedef belirlenmiş olsa da Note 7'deki çöküntü sonrasında Koreli akıllı telefon devinin S8 ile gerçek bir dönüş yapıp yapamayacağı belirsiz.