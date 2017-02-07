Önce Nisan ayında tanıtılacağı söylenmişti fakat ardından Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyordu. Ancak yine beklenen olmadı. Samsung, yine erteledi. Şubat'ta değil Mart ayında tanıtılması muhtemel olan telefon için her detay merak konusu oldu. Home tuşunun yer almayacağı söylenen ve Snapdragon'un en yenisine yer vereceği bilinen telefon özellikleri bakımından teknoloji camiasını heyecalandırdı.

Samsung, Note 7 faciasından sonra büyük bir titizlik ile çalışmalarını sürdüreceğini bildirmişti. Sanal asistan ile gelmesi beklenen telefonun fiyatı açıklandı. 2017 yılının telefon piyasasında iyi yer edineceği şimdiden belli. Galaxy S8'in fiyatı ne yazık ki Samsung severleri biraz üzecek. Gerçi doların yükselmiş olmasıyla elbette makul bir fiyat beklememiz anormal olurdu.

Galaxy S8 Plus'ın fiyatı ise 750 dolar ila 800 dolar arasında olması bekleniyor. Galaxy S8 ve S8 Plus olarak kullanıcılar ile buluşacak olan telefonladan Galaxy S8'in fiyatı 650 dolar ila 700 dolar arasında olması muhtemel.



Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Türkiye Fiyatı!

Bu fiyatların telefon kapasitelerine göre değişiklik göstermesi beklenenler arasında. iPhone fiyatları dolar kuru sebebiyle zamlanmıştı. Samsung'un yeni modellerinde de kur zammı ufukta görünüyor. Türkiye fiyatının 3300 ila 3600 TL arasında olması Galaxy S8 Plus'ın ise 3600 ila 4000 TL arasında olması bekleniyor.

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