Samsung Galaxy S8 Active'ın özellikleri netleşiyor!

Bir süredir çıkması beklenen Samsung Galaxy S8 Active hakkında ilk özellik bilgileri gelmeye başladı. Peki Samsung Galaxy S8 Active hangi özelliklere sahip olacak?

28 Temmuz 2017 15:36 Mobil

Samsung Galaxy S8 Active'ın özellikleri Çinli mikroblog sitesi Weibo'da sızdırıldı. Weibo mesajı, yaklaşmakta olan amiral gemisini ayrıntılarıyla anlatan Galaxy S8 Aktif için tanıtım materyalleri gibi görünen görüntüleri içeriyor. Galaxy S8 Active, önceki modelleri gibi IP68 su ve toz direnci sertifikasına sahip olsa da MIL-STD-810G dayanıklılık özelliklerine sahiptir.

Geçtiğiz günlerde Galaxy S8 Active'ın prototip görselleri ortaya çıkmaya başladı. Bu sızıntıdan sonra telefonun hangi özelliklere sahip olacağı da kesinleşmeye başladı. Samsung'un dayanıklılık sunan önemli telefon serisinden olup serinin en güçlü modeli olması bekleniyor. Dikkat çekici özelliklere sahip olması muhtemel olan telefonun kırılmaya karşı güçlendirilmiş cama sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

5.8 inçlik ekrana sahip olması beklenen telefon 2960 x 1440 ekran çözünürlüğü sunacak. Beklenen telefonun kavissiz olacağı da söylentiler arasında. Galaxy S8 Active, 256GB'a kadar kapasiteli bir microSD kart ile genişletilebilen 4GB RAM ve 64GB dahili flash bellek içeriyor. Yazılım açısından, Samsung'un kişisel asistanı Bixby, Galaxy S8 Active'e önceden yüklenmiş olarak gelecektir.

sindar-okay
Şindar OKAY
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