Samsung Galaxy S7, Wi-Fi Sertfikası Aldı!

Bir AT & T özelliğiyle Samsung Galaxy S7 akıllı telefonun aktif modeli, Android 7.0 destekli bir modele WiFi Alliance (WFA) tarafından Wi-Fi sertifikası verildiğinde Nougat'ın güncellenmesi için ayarlandı.

Galaxy S7'nin aktif çalışan bir Android 7.0 Nougat'ın popüler benchmarking web sitesi GFXBench'te görüldüğü yaklaşık bir ay sonra geldi.Maalesef, şu anda güncelleme ne zaman yayınlanacağı konusunda hiçbir bilgi mevcut değil, ancak gerekli sertifikaları toplamaya başlamış olması nedeniyle, yayının daha sonra başlanacağını umuyoruz.