Beklenen güncelleme nihayet gelmeye başladı. Samsung, Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge cihazları için Nougat güncellemesi çıktı.. Sonunda akıllı telefonlar için beklenen güncellemenin dağıtımına Samsung başladı..

Bir süredir Galaxy S7 ve S7 Edge kulllanıcıları Nougat güncellemesini bekliyordu. Güncelleme beta için dağıtılmaya başlandı. Bununla birlikte Türkiye'ye ne zaman Nougat güncellemesi gelecek soruları da beraberinde geldi..

Galaxy S7 için Nougat ne zaman Türkiye'de olacak?

Galaxy S7 Edge ve Galaxy S7 için Nougat güncellemesi en geç Ocak ayında Türkiye'de olabilir. Güncelleme ardından Note 5 ve Galaxy S6 modellerine de gelecek..

Samsung önemli güncelleme için 12 yenilik olacağını belirtti. Bununla birlikte 17 Ocak tarihinde sunulması beklenilen güncelleme nihayet kullanıcılara ulaşmaya başladı. İlk olarak her zaman olduğu gibi beta kullanıcıları için çıkış gerçekleşti. Beta kullanıcıları için yaklaşık olarak 215 MB alana duyan güncelleme tahmin edeceğiniz üzere diğer kullanıcıların bu güncellemeyi alması için daha büyük bir alana ihtiyaç duyuyor. Mobil operatörlerin güncellemeyi ne zaman sunacağı hakkında henüz net birşey olmasa bile buna yakında olduğuna kesin gözüyle bakmamız mümkün.

Yeni güncellemeye dair Samsung tarafından yapılan açıklama göre 12 yenilik sunulacak. Bununla birlikte Samsung uygulamaları için kısayollar, çeşitli performans modları, çoklu pencere modu daha fazla kullanılabilirlik bildirim özellikleri yeni kullanıcı arayüzü ve hızlı ayarlar gibi çeşitli özelliklerin eklenmesi bekleniyor.

Peki sizde Nougat güncellemesini mi bekliyorsunuz?