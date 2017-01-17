Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için beklenen Nougat güncellemesi nihayet geldi. Peki Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge cihazlara yeni Nougat güncellemesi nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde..

Samsung'un Nougat güncellemesini Ocak ayında kullanıcılara sunması bekleniyordu. Sözünü tuttu ve bugün o güncellemeyi yayınladı. Kısa bir süre önce güncellemenin durdurulacağı iddiaları vardı ancak bu güncelleme ile onların birer yalan olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Peki güncelleme nasıl yapılır?

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge cihazlarınıza Nougat güncellemesini yapmak için 1.2 GB boş alana ihtiacınız var.

Nougat Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Şuan için Çin ve İngiltere'de genel kullanıma sunulan güncellemenin görüntüleri de yayınlandı. Nougat beta programının sunduğu ülkere öncelikli olarak dağıtılan Android 7.0 güncellemesine önümüzdeki günlerde ülkemizdeki kullanıcıların da ulaşması bekleniyor.

Peki Nougat güncellemesi yapılır mı?

Android'in yeni güncellemesi Nougat dağıtımı başladı. Güncelleme ile birlikte Nougat bulunan cihazlar yeni arayüze kavuştu. Performans iyileştirmelerinin de yer aldığı güncellemede çoklu ekran kullanım sisteminin yanısıra pek çok yeni özellikte dahil edilmş durumda. AOD yani Always on Display sürekli açık ekran özelliği ile gelen Nougat güncellemesiyle farklı bir deneyim yaşamanız mümkün olduğundan cihazınızı güncellemenizi tavsiye ediyorum.