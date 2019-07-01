Koreli şirket Samsung, Galaxy S10e için yeni bir renk sinyali gönderiyor. Yeni rengin hangi ülkelerde yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.

Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus bizim top iyi akıllı telefonlar şu anda listesi ve Samsung Galaxy S10e bizim favori küçük akıllı telefon. Bu nedenle ülkemizde de büyük bir ilgili gören telefon. Şimdilerde yeni rengin ortaya çıkmasıyla kafalarda soru işareti uyandıran Koreli şirketin önümüzdeki günlerde ne yapacağını merakla bekliyoruz. Söz konusu yeni renk bugün ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S10e için bugün nadir bir renk görüntülendi. Prism Silver rengi koreli şirketin gözdesi olacak gibi görünüyor. Kraliyet gümüşü ile çekici görünen telefonun görselleri aşağıdaki gibidir.