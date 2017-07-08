Güney Koreli şirketin büyük bir heyecanla beklenilen telefonu Samsung Galaxy Note FE, geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. şimdi ise satışa çıkarıldı..

Samsung, 2016 yılının son aylarında hem maddi hemde manevi olarak bir çöküş yaşamıştı. Galaxy Note 7'de yaşanan pil sorunu nedeniyle şirket, tüm cihazları toplamak zorunda kalmıştı.

Samsung'un Note defterini kapatacağı konuşulurken şirket, Galaxy Note 7'yi tekrardan piayasaya süreceğini açıklamıştı. Öyle ki Samsung, geçtiğimiz hafta Galaxy Note FE(Fan Edition) adıyla tanıtımını yaptığı Note 7'yi Kore'de satışa çıkardı.

Note FE, pil ve işlemci dışında Note 7 ile tasarım ve donanım olarak hemen hemen aynı özelliklere sahip. Samsung Galaxy Note FE, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 5.7 inç AMOLED ekran, Exynos 8890 işlemci, microSD kart desteği ve son olarak 8 aşamalı pil testinden geçirilmiş 3200 mAH gücünde bir pil sahip.

Cihaz, işlemci olarak Snapchat 821 kullanıyor. Her ne kadar Note FE, Bixby tuşuna sahip olmasa da yeni amiral gemi Samsung Galaxy S8'e göre sınırlı da olsa Bixby desteğine sahip. Android Nougat güncellemesiyle gelecek olan Galaxy Note FE, Güney Kore'de 699.600 KRW (617 dolar) fiyat etiketi ile satışa çıktı.