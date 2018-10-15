Samsung'un son amiral gemisi modeli Galaxy Note 9 fiyatında önemli bir indirime gitti. İşte detaylar...



Bildiğiniz üzere son aylarda akıllı telefon fiyatlarında büyük bir derecede artış olduğunu söyleyebiliriz.

Geçen yıl Kasım ayında satışa sunulan iPhone X, 6099TL'lik fiyatıyla dudak uçuklatmıştı. Daha sonrasında ard arda gelen zamlar piyasadaki fiyatları alt üst etti. Bu aralar iPhone 8 Plus fiyatı bile 7500 TL seviyesine kadar yükseldi.

Kısacası fiyat etiketleri hayli uç noktalara ulaştı diyebiliriz. Samsung Galaxy Note 9 ilk satışa çıktığı zaman 128 GB depolama ve 6 GB RAM için 6.499 TL, 512 GB depolama ve 8 GB RAM içinse 7.499 TL fiyat etiketiyle satılıyordu.

Daha sonra artan kur nedeniyle modelin fiyatı 6.499 TL’den 7.999 TL‘ye, 7.499 TL’den ise 9.299 TL‘ye ulaştı.

Şimdi ise Note 9 için eski fiyatlara geri dönüldü. Yine Samsung'un internet sitesi üzerinden 128 GB depolama ve 6 GB RAM için 6.499 TL, 512 GB depolama ve 8 GB RAM içinse 7.499 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. Fiyatlar yine yüksek olsa da eskiye nazaran daha rahatlatıcı bir seviyede en azından.